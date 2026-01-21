東北風強襲！「12縣市」黃燈告警 小心8級陣風

中央氣象署今（21）日下午發布陸上強風特報黃色燈號警戒，受東北風明顯偏強影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣等12個縣市，21日下午至明（22）日晚上局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中央氣象署今（21）日下午發布12縣市陸上強風特報黃色燈號警戒。（圖／氣象署提供）

根據氣象署的觀測資料，21日下午4點的風力排行榜顯示，金門縣烏坵測站錄得平均風力8級，澎湖縣望安、屏東縣九棚、澎湖縣湖西及西嶼等測站皆達到7級平均風力。彰化縣福寶、台中市松柏、澎湖縣七美及桃園市西濱測站也都出現7級平均風。此外，包括屏東縣鼻頭、花蓮縣和平、台東縣富山及綠島等多處測站，平均風力也達到6級。

氣象署提醒，黃色燈號警戒期間，民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需特別注意安全，並應加強牢固戶外物品。行車時應減速慢行，同時留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

