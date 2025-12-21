東北風強襲！16縣市陸上強風特報 陣風恐達11級

中央氣象署於今（21）日晚間10點29分發布16縣市「陸上強風特報」，指出東北風顯著增強，預計從當晚起至明（22）日晚間，屏東縣局部地區將出現平均風速9級以上或陣風11級以上的強風，並發布橙色燈號，提醒民眾提高警戒。

中央氣象署於今（21）日晚間10點29分發布16縣市「陸上強風特報」。（圖/氣象署提供）

除屏東縣外，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣也發布黃色燈號，預計將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風。

針對橙色燈號的屏東縣，氣象署呼籲民眾避免外出活動，防範路樹、不穩固建築物或固定物因強風倒塌造成危害。同時，駕駛人應避免行車，或在行車途中尋找安全地點停車避風。此外，民眾應留意大眾運輸可能出現的停駛或班次延誤情況，國道與高架道路亦可能因強風採取降速或封閉措施。

至於發布黃色燈號的地區，氣象署提醒民眾在戶外活動時需注意路樹、不穩固建築物或固定物可能掉落的碎片，戶外工作者應加強安全防護措施，並確保戶外物品牢固。駕駛人則需減速慢行，並注意大眾運輸服務可能出現的延誤情況。

