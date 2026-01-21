東北風影響 北北基大雨特報

生活中心／李明融報導日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，但昨（20日）上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前當地救難人員正積極搜救，目前已經找到失事直升機殘骸，現場照片也曝光。民視新聞網獨家訪問曾前往當地體驗阿蘇火山直升機的心得，絕美俯瞰畫面曝光，但背後也曾著安全風險，受訪者指出若選擇搭乘「10分鐘方案」，直升機一到火山口就會急停迴轉，背後確實存在安全風險。

民視 ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言