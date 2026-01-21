東北風影響 北北基大雨特報
中央氣象署今天上午10時40分發布大雨特報，受東北風影響，今（21日）基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，請注意。
大雨特報警戒地區：基隆市、台北市、新北市。
（責任主編：莊儱宇）
年節寵物買氣升溫糾紛、代價增 新北動保處籲勿衝動購買
農曆新年將近，寵物買賣進入高峰期，新北市動物保護防疫處近來卻接獲多起消費申訴，反映民眾購買幼犬、幼貓後，短時間內出現重病甚至死亡情形，衍生高額醫療費、退換貨與責任歸屬等爭議。處長楊淑方提醒，寵物並非一般商品，購買前務必審慎評估飼養能力、詳閱契約內容，切勿因一時喜愛衝動消費，避免造成難以挽回的遺憾。自由時報 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
冷氣團發威！低溫下探7度 專家曝持續到「這時」
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司分析師黃國致今（21）日在臉書指出，強烈大陸冷氣團影響台灣至週五，北部、東部濕冷有雨，中南部日夜溫差大，高山不排除結冰或降雪。北部白天僅12至14度，夜間中北部空曠地區最低溫恐下探7至9度。週五午後乾空氣移入、東北季風減弱，週末回溫轉晴，但下週後段東北季風再增強，北東轉涼。各海域風浪偏強，沿海須防長浪。民視 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
美國將裁減北約機構約200職位 情報、海軍與特戰司令部都在內
路透社20日報導，3位知情人士本週表示，美國總統川普政府已向部分歐洲首都通報，將從北約負責監督和規劃聯盟軍事與情報行動的機構中裁撤約200個職位，但沒有說明為何美方如此決上報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台灣好行推「馬祖居民假日優惠搭乘」 還有導遊走讀解說
台灣好行＠馬祖新裝上路，為了鼓勵馬祖鄉親在假日走進自然、重新認識家鄉之美，台灣好行＠馬祖「馬祖居民假日優惠搭乘」活動。在地居民只需100元，報名即可搭乘專車輕鬆走訪南北竿經典景點，並由專業導遊隨行解說，透過深度走讀的方式，體驗不一樣的馬祖風情。自由時報 ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
不喊苦的孩子最讓人心疼 北藝大學生跑外送賺學費
不喊苦的孩子最讓人心疼 北藝大學生跑外送賺學費EBC東森新聞 ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
全台交通整體死亡人數創7年來新低 交通部點名台南、台中「死亡人數」增最多
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導根據交通部最新統計，去年1至10月道路交通事故整體死亡人數為自108年以來同期最低，行人死亡人數更降至97年以來歷史最低。...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
新北未來至少24座運動中心 板橋、蘆洲第二運動中心預計今年啟用
新北市府今年編列34億元體育預算，投入與場館建置升級、人才培育，市府也規劃在人口25萬以上的行政區建置第二國民運動中心，市長侯友宜今（21）日在市政會議中指出，新北未來至少將有24座運動中心，另全面調升獎助金、訓練補助金及獎學金額度。體育局長洪玉玲、工務局長馮兆麟指出，興建中的蘆洲湧蓮寺公益大樓內建自由時報 ・ 52 分鐘前 ・ 發表留言
網瘋傳「焚化爐參訪報名表」！ 北市環保局：已報警
近日網路傳出「北投焚化爐參訪報名表」，要求參與者填寫個人資料，對此，臺北市環保局昨天澄清，該活動非該廠主辦或臺北市環保局授權辦理，已報警處理。中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 2
上班是法務、下班偷東西！陸女超市「狂偷櫻桃」 監視器抓包
大陸北京市朝陽區一家超市近日向警方報案，指店內櫻桃頻繁失竊，警方調查後發現，涉案女子竟是一名收入不低的公司法務人員，她趁四下無人拆開包裝把櫻桃倒進包包內，過程被監視器全部拍下。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
中籤率增加！玉山排雲山莊大翻修 加碼20床變136床
玉山園區排雲山莊近期進行整修工程，將1樓廚房與交誼廳、廁所大翻修，預計增加20床位，總床數將來到136床，可望提升入住中籤率，另因排雲供餐廠商即將更換，2月1日至5日將不供餐，期間也不受理攀登玉山申請，籲請山友留意。玉山國家公園管理處表示，因應排雲山莊整修，山莊住宿承載量已從之前可睡116人，降載至自由時報 ・ 24 分鐘前 ・ 發表留言
零食外交大成功！她帶5種「台灣味」同學險引發校園暴動
一名女子分享自己到菲律賓宿霧就讀語言學校的經驗，透露出國前母親要求她攜帶台灣零食分享給同學，原本覺得佔行李重量很麻煩，未料這些零食竟成為校園社交的最佳利器。中天新聞網 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
獨／阿蘇火山直升機俯瞰畫面曝！台人揭「這方案」風險
生活中心／李明融報導日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，但昨（20日）上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前當地救難人員正積極搜救，目前已經找到失事直升機殘骸，現場照片也曝光。民視新聞網獨家訪問曾前往當地體驗阿蘇火山直升機的心得，絕美俯瞰畫面曝光，但背後也曾著安全風險，受訪者指出若選擇搭乘「10分鐘方案」，直升機一到火山口就會急停迴轉，背後確實存在安全風險。民視 ・ 38 分鐘前 ・ 發表留言
詐騙新手法！他收到陌生訂單信點「問題回報」 慘遭詐170萬
詐騙手法不斷進化，近日內政部「打詐儀錶板」揭露令人心驚的案例。有民眾意外收到一封主旨為「訂單已完成」的電子郵件，內容詳列他在某商城的購物明細，金額高達3萬多元。由於他近期並未在該平台消費，懷疑個資遭冒用，隨即點擊郵件內的「問題回報」按鈕，沒想到卻步入詐騙集團精心設計的圈套，170多萬元財產被騙走。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發表留言
國3大甲路段汽車為閃避動物屍體遭追撞 貨物散落車道 交通一度受阻
國道3號北向166.6公里處大甲路段今天上午發生追撞車禍，一輛汽車疑為閃避中線車道上的動物屍體，自撞內側護欄後停在車道上，遭後方大貨車撞擊，幸無人受傷，但大貨車貨物散落車道上，導致交通一度受阻，警方已於上午9時左右排除現場狀況，恢復正常通行。Yahoo即時新聞 ・ 55 分鐘前 ・ 發表留言
學測犯「1致命錯誤」要重考了！一堆學生出考場爆哭：整面空白
115學年度學測已於19日順利落幕，不少人已進到放寒假模式，但也有人因為考試發揮不理想而崩潰。有學生就說，自己每次國文模擬考成績都是頂標，不過學測時因為看錯考試時間，導致他交卷時沒有畫考，「真的沒想過要重考，不知道怎麼辦。」沒想到文章曝光，釣出一大票犯下同樣錯誤的學生。三立新聞網 setn.com ・ 32 分鐘前 ・ 1
鬼天氣怎麼穿? 8大風格外套一次看入手指南
台灣冬天忽冷忽熱，一天就可以有四季變化，到底怎麼穿才可以既時尚又保暖？不要頭痛了～小編整理了8大風格的外套，只要一件外套就可以“一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲”！一週7天也不煩惱，打造OOTD的穿搭靈感！Yahoo好好買 ・ 51 分鐘前 ・ 發表留言
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
大寒來了！強冷氣團襲台 「這天起」北台灣急凍低溫僅10度
大寒節氣將至，強烈大陸冷氣團再度南下！氣象署提醒，這波冷氣團挾帶較多水氣，北台灣將面臨長達48小時的持續低溫，局部地區更會出現10至12度的低溫，且全台3000公尺高山、北台灣2000公尺高山均有降雪機率。民眾務必做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
台灣一片白茫茫！專家曬1圖示警：如冷空氣傾瀉而下
生活中心／周孟漢報導氣象署今（20）日上午10點44分發布低溫特報，預計影響時間為20日下午至21日晚上。橙色燈號地區包括：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣；黃色燈號地區則有苗栗縣、金門縣。眼看氣溫驟降，知名氣象粉專《台灣颱風論壇─天氣特急》便曬出1張「冷空氣傾瀉而下」的衛星雲圖，直喊「越晚越冷、風寒感受加劇」。民視 ・ 22 小時前 ・ 6
強烈冷氣團今晚報到！專家曝「急凍5天」 1地下探6度C
今（19）日各地早晚較涼，低溫普遍為13到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫約20至23度，中南部及花東約25至27度，不過，晚上起隨著強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫將進一步下降。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這波強烈冷氣團預計將持續至週五（23日），預測馬祖低溫6-8度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3