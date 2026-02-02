東北風影響 宜蘭大雨特報 今夜至明晨慎防局部大雨

明天天氣如何？ 週二(03日)白天起，本波冷氣團逐步減弱、華南雲系遠離，各地雲量將漸減。東北角至東部仍有局部短暫陣雨，但降雨影響再縮小；西部隨雲系退離轉為多雲到晴。氣溫方面，大臺北與東部因雲量仍多，高溫回升有限：北部、東部高溫約18–22度、低溫14–16度；中南部高溫約22–26度、低溫16–18度。 週三至週五(04-06日)臺灣主要受高壓迴流影響，主要為偏東至東南風且水氣偏少的環境，預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主；僅迎風側的花東地區雲量時而較多，並有短暫陣雨機會，外出建議攜帶雨具。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫20-24度，低溫約16-19度；中南部高溫約23-28度，低溫約15-19度，清晨輻射冷卻作用仍明顯，沿海空曠、近山郊區可能出現更低的局部低溫，請留意日夜溫差變化。 週末(07-08日)起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。預測北部與東部最快週五夜間(06日)起陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探至12–14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除有更低的可能；目前預報仍有調整空間，需持續追蹤觀察。總之，先提醒大家，本週末(07-08日)將有波顯著轉冷的變化，請持續關注最新預報並提前做好保暖、低溫防範與行程調整。 以上氣象由 天氣風險 / 林孝儒 提供

