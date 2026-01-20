東北風影響！雙北等4縣市大雨特報 出門記得帶傘

受到東北風影響，易有短延時強降雨，氣象署發布大雨特報，提醒今(20)日基隆北海岸、臺北(南港)、新北(汐止)、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署指出，今天(20日)隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，明天清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，不過到了晚上，各地溫度跟清晨相比會進一步下降。

天氣方面，氣象署表示，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

