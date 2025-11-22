東北風持續影響！12縣市強風特報 戶外活動防天外來物
根據中央氣象署的最新報告，因受東北風影響，今（22）日台灣多地發布陸上強風特報，警示時間將持續至明（23）日晚間。特報指出，12縣市將可能出現平均風速6級以上或陣風8級以上的強風。氣象署提醒民眾在戶外活動時需提高警覺，特別注意路樹及不堅固建築物可能被強風吹落的危險。
影響區域：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等地
此外，今日正值二十四節氣中的「小雪」台灣雖然名為小雪，但實際氣溫卻偏暖，部分地區白天氣溫甚至接近30°C。雖然北部及宜蘭的早晚氣溫偏涼，低至15至19度，但中南部白天的氣溫仍然舒適，提醒民眾適時調整衣物以應對變化的天氣。
氣象署特別呼籲，戶外工作者應加強對物品的固定，並在行車時減速慢行，留意交通延誤的情況。隨著冷空氣的逐漸減弱，預計未來幾日的氣溫會有所回升，但仍需注意強風的影響。
