東北風持續！今北台迎風面有雨 高屏空品亮橘燈

今（5）天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨天氣，其他地區為多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，氣象署預報，今天各地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，白天北部、宜花高溫為20至22度，中南部及台東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

東北風偏強，桃園至台南、台東沿海地區、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區，以及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

