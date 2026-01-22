東北風挾雨彈襲！北北基大雨特報 一路下到晚上

中央氣象署今（22）日上午10時15分發布大雨特報，受東北風影響，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意防範。

3縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，此次特報涵蓋基隆市、新北市基隆北海岸地區，以及台北市山區等三個區域，影響時間將持續到晚上，出門記得攜帶雨具，並留意低溫影響。

氣象署說，今天(22日)強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

氣象署表示，天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多;若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

