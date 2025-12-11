東北風挾雨轟3地！入冬最強冷空氣南下「低溫探10度」 最凍時間曝

今（11）日下半天東北季風稍增強，迎風面水氣逐漸增多。氣象粉專「氣象報馬仔」分析，新北、基隆北海岸以及宜蘭率先轉為有雨的天氣，周六（13日）晚間起強冷空氣快速南下，有可能是今年入冬以來最強的一股冷空氣，也是體感上最明顯的一次降溫，下周日（14日）晚起到下周一（15日）清晨，將進入該波冷空氣最強時段

粉專「氣象報馬仔」發文表示，今晚起東北季風將再度增強，新北、基隆北海岸以及宜蘭率先轉為有雨的天氣，明、後2日水氣明顯偏多，降雨的範圍進一步擴大，桃園以北都會是偏濕涼、有雨的天氣型態，其中新北沿海、基宜地區以及北部山區，在地形抬升的影響下，易出現局部大雨，濕冷體感明顯。

廣告 廣告

該粉專進一步指出，本周六晚間起強冷空氣快速南下，各地氣溫逐漸下降，特別是中部以北及東北部地區入夜後明顯降溫，接著在下周日晚起至下周一清晨，將進入該波冷空氣最強時段，各地將會冷的非常有感，預計將會影響至下周二（16日）清晨，「整體來看，這波不但是今年入冬以來最強的一股冷空氣，也是體感上最明顯的一次降溫」。

另氣象專家賈新興也在臉書發文提醒，周六到下周一有受大陸冷氣團影響的機率，再跟輻射冷卻雙重影響下，預估最低溫出現在下周日深夜至下周一清晨，苗栗以北空曠區有出現10度左右的低溫，台北氣象站則有出現13.7度至14.2度的低溫機率。

更多中時新聞網報導

專家：預官預士復辦 需端牛肉吸報考

項婕如顧不得過敏 新加坡大啖螃蟹

銀幕情侶難成 宋柏緯嘆李沐難追