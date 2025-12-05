東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級

台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。

下周一、二東北季風增強，北台灣白天稍降溫，早晚偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨可能，其他地區多雲到晴，低溫14-20度。

一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

特別提醒的是，臉書粉專「天氣風險」的預測，從13日至16日的夜間至清晨時段，台北的氣溫可能會降至約14度，而西部地區則可能因輻射冷卻影響，局部低溫將降至10至12度，這可能會挑戰冷氣團的標準。

此外，氣象署表示，這一波冷空氣的強度較強，預計會在13日至16日之間帶來明顯的降溫，各地的天氣將轉為多雲，並有可能出現短暫降雨。對於民眾來說，建議提前做好保暖準備，以應對即將到來的寒冷天氣。

氣象署提醒輻射冷卻早晚溫差大。（圖／氣象署）

