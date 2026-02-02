東北風減弱白天回溫！「鋒面＋冷氣團」將報到 變天時刻曝

即時中心／綜合報導

中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。北部、宜蘭、花蓮有機會出現短暫雨，3,000公尺以上高山若溫度與水氣條件配合，仍有零星降雪機率。週五（6日）晚間起鋒面通過加上冷氣團南下，北部、東半部轉有雨天氣，低溫也將下探。

氣象署說明，清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度；白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度。

降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、台東、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。

至於離島天氣部分，澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，11至17度，馬祖多雲時晴，9至12度。

由於東北風明顯偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意；若溫度與水氣條件配合，今晨3,000公尺以上高山仍有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

週三至週五（4至6日）白天各地大多為多雲到晴，中南部日夜溫差大，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週五晚間起鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

