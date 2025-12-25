東北風狂吹！16縣市陸上強風特報 8級陣風颳到明晚

中央氣象署於今（25）日下午4點27分發布陸上強風特報，指出受東北風增強影響，從今日下午至明（26）日晚上，全台16縣市將面臨強風威脅。

根據氣象署最新資訊，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等地區，預計會出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，並發布黃色燈號提醒民眾注意。

氣象署呼籲，黃色燈號代表戶外有可能因強風導致路樹、不穩固建築物或固定物遭吹落，形成潛在危險。民眾應加強固定戶外物品，外出時需注意安全，尤其是戶外工作者更需提高警覺。此外，行車時應減速慢行，並留意公共交通可能因強風延誤的訊息。

中央氣象署於今（25）日下午4點27分發布16縣市陸上強風特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署提供的觀測數據，澎湖縣望安、湖西等多個地區的風速已達到8級，顯示強風影響範圍廣泛。氣象署提醒，台灣地形複雜，部分地區因測站分布限制，實際風速可能更高，民眾應密切注意相關天氣警訊及更新資訊。

