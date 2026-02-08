東北風狂颳！「15縣市」強風特報 外出小心11級陣風

中央氣象署今（8）日晚間10點23分發布15縣市陸上強風特報，受東北風明顯偏強影響，8日晚上至，明（9）日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，達橙色燈號警戒標準。

中央氣象署今（8）日晚間10點23分發布15縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

此外，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣及連江縣等14個縣市，局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號標準。

氣象署針對橙色燈號地區發出警戒，呼籲民眾應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。同時提醒應避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風，並留意大眾運輸停駛及國道與高架道路降速封閉訊息。

黃色燈號地區的民眾在戶外時需小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片，戶外工作者應注意安全，加強牢固戶外物品。行車時需減速慢行，並留意大眾運輸延誤訊息。

