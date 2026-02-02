東北風發威！深夜雨彈襲宜蘭縣 最新警戒範圍曝

受到東北風的影響，交通部中央氣象署於2日晚間9時45分發布大雨特報，預計在宜蘭縣有局部大雨的發生機率，民眾應提高警覺，注意安全。氣象署建議居民在外出時，隨時關注天氣變化，避免在大雨中行駛或進行戶外活動。

受到東北風的影響，交通部中央氣象署於2日晚間9時45分發布大雨特報，預計在宜蘭縣有局部大雨的發生機率。（圖／氣象署）

根據交通部中央氣象署的最新報告，宜蘭地區於2月2日21時45分發布大雨特報。受東北風影響，預計今晚至明日（3日）該地區將有局部大雨發生的機率，民眾應提高警覺，注意天氣變化，以確保安全。

受到東北風的影響，交通部中央氣象署於2日晚間9時45分發布大雨特報，預計在宜蘭縣有局部大雨的發生機率。（圖／氣象署）

氣象署指出，根據雨量分級標準，當降雨量達到80mm/24小時或40mm/h以上即為大雨，宜蘭地區的氣象狀況需要特別關注。此外，氣象署提醒民眾如有出行計畫，應隨時關注最新的氣象資訊，並選擇安全的行動方案，避免在大雨期間駐足於危險地區。

延伸閱讀

租約到期再關一家！家樂福大墩店2月底結束10年營業

喝45元手搖飲中20萬！頭獎幸運門市曝光

飯店1晚近萬元「沒給紙拖鞋、瓶裝水」 他怒：太噁