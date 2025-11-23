東北風發威！「10縣市」強風特報恐達8級 出門小心

中央氣象署的最新公告，因東北風偏強，今日（23日）至明（24日）晚上，桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣及澎湖縣等地將面臨陸上強風特報。這些地區的平均風速可能達到6級以上，陣風則可能超過8級，屬於黃色燈號警示，民眾需提高警覺，尤其在戶外活動時要特別小心。

強風特報。（圖／氣象署）

氣象署提醒，黃色燈號表示戶外活動存在潛在風險，民眾在經過風勢較強的區域時，應注意路樹倒塌、招牌鬆動或建築物碎片掉落等危險。從事戶外工作的民眾需特別注意自身安全，並應加強固定戶外設施與物品。此外，開車的民眾也應減速慢行，並留意可能出現的公共交通班次延誤情形。

廣告 廣告

這一強風特報的發布，旨在保護民眾的安全，避免因強風造成的意外事故。氣象署表示，這一特報將持續更新，並建議民眾密切關注氣象變化。

延伸閱讀

明入夜後變天！「北東濕到週五」降雨熱區出爐 下週又有東北季風接力

把握好天氣！專家：11/25東北季風南下迎「斷崖式降溫」

11/23白天氣溫回暖！11/24入夜北部轉濕涼