東北風發威！17縣市強風特報恐達8級 出門小心
中央氣象署今（16）日下午4點26分發布陸上強風特報，受東北風增強影響，今日下午至明（17）日晚上，全台17個縣市局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，發布黃色燈號警戒。氣象署提醒民眾注意戶外安全，並留意交通狀況。
發布黃色燈號的縣市包括基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣等17個縣市。氣象署表示，黃色燈號代表平均風力達6級以上或陣風8級以上的強度。
氣象署特別提醒，民眾在戶外應小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者需注意安全。同時建議民眾加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。
根據氣象資料顯示，目前已有多個測站觀測到6級強風，包括南投縣玉山風口、屏東縣九棚、金門縣烏坵、台東縣富山、彰化縣福寶、澎湖縣西嶼、台中市松柏等地區。氣象署提醒，由於台灣地形複雜及海陸分布特殊，部分地區無測站觀測，實際風力可能更強。
