東北風發威！「3縣市」深夜雨彈狂炸一路濕冷到明天

受到東北季風影響，中央氣象署22日晚間針對「基隆市、台北市、新北市」發布大雨特報，持續至明（23）日。另外，今晚至24日晨，綠島、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及澎湖縣局部地區出現平均風力6級以上或陣風8級以上的機率偏高，氣象署已發布黃色燈號，提醒民眾注意。

路上強風特報。圖／翻攝自中央氣象署

此外，受強烈大陸冷氣團影響，22日至23日上午，全台氣溫偏低，新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及金門縣有氣溫持續約10度左右，連江則約6度或以下（橙色燈號）發生的機率高；台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及高雄市氣溫可能降至10度以下（黃色燈號），提醒民眾注意保暖並防範寒冷與強風影響。

低溫特報。圖／翻攝自中央氣象署

