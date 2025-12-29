東北風轉強！今迎風面溫降有雨 高屏、金馬空品亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（30）天東北季風稍增強，北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，感受稍涼，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，不過各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部、台東日夜溫差大，請適時增添衣物。

降雨方面，氣象署預報，基隆北海岸、大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍為多雲到晴的天氣；另外，清晨苗栗以南地區易有局部霧或低雲影響能見度，用路人請注意安全。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度，金門晴時多雲，15至21度，馬祖晴時多雲，14至17度。

風浪方面，東北風增強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海及各離島有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率；另外，東半部沿海及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，稍易累積污染物，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏空品區及馬祖、金門地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

