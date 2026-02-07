東北風雨彈來襲！北北基宜花5縣市夜雨炸到天亮

生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言