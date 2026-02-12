東區人氣衰退！老店接連熄燈 業者嘆：逛街人潮全跑中山

近年台北東區商圈人潮明顯轉移，不少民眾逛街都改往中山站一帶。中山區有大量特色品牌、文青小店與咖啡廳、百貨與巷弄商圈串聯完整，成功吸引年輕族群與觀光客聚集，成為北市熱門逛街地點，也讓東區面臨人流流失壓力。

天菜咖哩業者坦言，逛街人潮多半跑去中山。（圖／翻攝天菜咖哩臉書）

隱身巷弄、經營逾30年的隨意小吃，因老闆有意退休，加上難以聘請廚師，只營業至2月15日畫下句點；經營13年的「美好年代」台北店也預計營業至3月31日，業者表示「休息不是離開，是為了變更好。」Google評論超過2000則、仍維持4.7顆星高分的天菜咖哩，則將於3月15日正式熄燈，暫無另覓新址的規劃，業者也歡迎老顧客在熄燈前去享用。

根據《TVBS》報導指出，對於東區近況，天菜咖哩秘製熟成咖哩專賣店的業者小天坦言，關鍵問題在於人潮流失。如今民眾想逛街，多半轉往中山區，認為當地品牌多元、街區氛圍新穎，更具吸引力；若要娛樂與大型百貨，則傾向前往信義區。東區在缺乏新亮點與話題帶動下，逐漸失去人潮。

