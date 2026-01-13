東區全人照護元年 花東醫界代表會師全面啟動

健保署東區業務組組長黃兆杰認為這次會議象徵東區全人照護計畫正式啟航，也非常感謝兩縣衛生局的全力支持。

健保署東區業務組去年10月30日成立東區全人照護推動委員會後，1月8日上午召開第二次委員會，組長黃兆杰頒發主任委員及各委員聘書後指出，第一階段先針對花蓮、臺東兩縣進行家戶調查，並委託花蓮慈濟醫院協助輔導相關作業，非常感謝各醫院的高度配合與投入。這次會議也象徵東區全人照護計畫正式全面啟動。

為推動東區全人照護計畫，健保署東區業務組在2025年委託已有四年經驗的花蓮慈濟醫院承作專案執行中心，由林欣榮院長擔任執行長，副院長陳星助與資深顧問許文林擔任副執行長，並於10月30日邀集花東17家醫院、醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會、基層診所協會，召開第1次推動會議，成立東區全人照護推動委員會。

擔任主任委員的林欣榮院長指出，全人醫療的核心精神與賴總統的「健康臺灣」政策高度契合，特別是在癌症防治與慢性病管理，將結合科技、AI與早期篩檢策略，力求提早介入、縮短健康落差。

專案執行中心並依照輔導醫療院所轉型規劃，以提供東區全人整合性醫療與照護服務合作機制，提出政策建議報告等目標，設置四大功能組，分別是策略推動組、健康資料組、財務運營組及研究發展組，邀請專家如健保署長陳亮妤等政府機構、中央研究院、學界、醫界代表參與，日後共同研擬全人推動方向。

這期間，東區業務組已邀請17家醫院加入四大功能組，陸續簽署合作計畫書。同時為建立東區全人健康資料庫，在兩縣舉辦三場家戶調查說明會暨交流會及一場團體輔導及11場個別輔導會，目前11場承作醫院已完成第一階段家戶調查資料上傳至健保資訊服務系統。黃兆杰組長指出，由於家戶調查執行困難度高，時程往後延至4月，希望把工作做得更完整、紮實。

花蓮縣衛生局局長朱家祥強調衛生所團隊都將全力投入。

全人照護不是口號，而是一項需要制度、政策與財務支持的長期工程。黃兆杰組長指出，推動全人照護，除了促進民眾健康，也必須兼顧醫療院所的永續與人力留任。花東地區醫療人力不足，更需透過制度設計，讓預算留在地方，提升整體吸引力。他認為這次會議象徵東區全人照護計畫正式啟航，也非常感謝兩縣衛生局的全力支持。

會議中，先遴選出林欣榮院長擔任主任委員，並由黃兆杰組長頒發聘書給各委員。花東兩縣衛生局朱家祥局長、鍾明霞副局長，醫師公會陳新暉常務監事、何活發理事長，中醫師公會黃輝榮榮譽理事長、何宗融理事長、李元齡理事長，牙醫師公會林鎰麟常務理事、林俊凱理事，花蓮縣診所協會黃啟嘉理事長，花蓮慈濟副院長吳彬安、陳星助、資深顧問許文林，門諾醫院副院長林雅蘋、國軍花蓮醫院副院長林耕民、部立花蓮醫院院長林彥雄、部立豐濱分院長林玉祥、北榮臺東分院院長胡宗明、關山慈濟醫院副院長吳勝騰，以及各院代表參與討論。

臺東縣衛生局副局長鍾明霞衛生所團隊全力投入全人照護計畫。

林欣榮院長表示，慈濟團隊與秀林鄉衛生所推動全人醫療計畫已累積三、四年經驗，已展現明顯成效，有效降低醫療費用成長率；同時，納入全人照護的鄉民中，高風險族群逐步轉向中、低風險，整體健康狀況持續改善，民眾滿意度也大為提升。

林欣榮院長指出，全人醫療的核心精神與賴總統的「健康臺灣」政策高度契合，特別是在癌症防治與慢性病管理，將結合科技、AI與早期篩檢策略，力求提早介入、縮短健康落差。面對東部長期存在的健康不平權問題，未來花東全人醫療在健康臺灣委員會、衛生福利部、健保署以及兩縣衛生局指導與支持下，他相信透過東區業務組帶領醫院、診所、衛生所與民眾共同參與，推動制度性改革，將可打造東區全人照護成為臺灣、國際典範，花蓮慈濟醫院也將全力支持相關計畫的推動。

花蓮縣牙醫師公會常務理事林鎰麟較晚到，黃兆杰組長於會議結束前頒發聘書給他。

撰文／游繡華、攝影／花蓮慈濟醫院