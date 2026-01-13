東區全人照護元年 花東醫界代表會師全面啟動

為推動東區全人照護計畫，健保署東區業務組委託花蓮慈濟醫院承作專案執行中心，由林欣榮院長擔任執行長。(花蓮慈濟醫院提供)

記者林中行／花蓮報導

健保署東區業務組去年成立東區全人照護推動委員會後，召開第二次委員會，組長黃兆杰頒發主任委員及各委員聘書，他指出，第一階段針對花蓮、臺東兩縣進行家戶調查，並委託花蓮慈濟醫院協助輔導相關作業，非常感謝各醫院的高度配合與投入。

慈濟醫院表示，為推動東區全人照護計畫，健保署東區業務組委託已有四年經驗的花蓮慈濟醫院承作專案執行中心，由林欣榮院長擔任執行長，副院長陳星助與資深顧問許文林擔任副執行長。

廣告 廣告

並邀集花東十七家醫院、醫師公會、牙醫師公會、中醫師公會、基層診所協會，召開第1次推動會議，成立東區全人照護推動委員會，象徵東區全人照護計畫正式全面啟動。

慈濟醫院指出，專案執行中心並依照輔導醫療院所轉型規劃，以提供東區全人整合性醫療與照護服務合作機制，設置四大功能組，分別是策略推動組、健康資料組、財務運營組及研究發展組，邀請專家如健保署長陳亮妤等政府機構、中央研究院、學界、醫界代表參與，共同研擬全人推動方向。

黃兆杰指出，推動全人照護，除了促進民眾健康，也必須兼顧醫療院所的永續與人力留任。花東地區醫療人力不足，更需透過制度設計，讓預算留在地方，提升整體吸引力。

慈濟醫院院長林欣榮表示，慈濟團隊與秀林鄉衛生所推動全人醫療計畫已累積三、四年經驗，已展現明顯成效，有效降低醫療費用成長率；同時，納入全人照護的鄉民中，高風險族群逐步轉向中、低風險，整體健康狀況持續改善，民眾滿意度也大為提升。

林欣榮強調，全人醫療的核心精神與賴總統的「健康臺灣」政策高度契合，特別是在癌症防治與慢性病管理，將結合科技、AI與早期篩檢策略，力求提早介入、縮短健康落差。