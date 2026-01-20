東區台中公園二期好宅 上梁

為落實居住正義並提升青年居住品質，台中市政府持續推動高標竿社會住宅。位於東區精華地段、緊鄰百年台中公園的「東區台中公園二期好宅」，日昨吉時舉行上梁典禮，共同祈求工程圓滿順利。台中市住宅處指出，該案目前工程進度超前，預計今年底完工，展現市府團隊的高效率執行力。

台中公園二期好宅地理位置得天獨厚，北承一中商圈、西接中友百貨，生活機能極佳。為突破現代集合住宅的冷漠感，此案導入「Co-living共享生活」概念，在3至4樓居住層規劃共享廚房與共享客廳。此設計將私密居住單元延伸至公共領域，創造住戶自然的交流場域，重塑鄰里互助的溫暖聚落。

住宅處指出，此案工程經費約2.1億元，規劃地1層、地上4層，共可提供24戶住宅單元（含一房型22戶、二房型2戶）以及8戶店鋪。建築設計呼應台中公園綠意，特別設置兩座「採光通風塔」，利用物理環境特性引導自然風與光線，讓建築物能夠「主動呼吸」，有效降低空調耗能。自113年底動土開工以來，工程團隊積極克服腹地狹小等挑戰，落實「金安心」工程計畫，嚴格把關施工品質與職業安全，維持「零工安災害」紀錄，展現卓越的工程管理能力。

住宅處說明，完工後將與鄰近的「台中公園一期好宅」串聯成完整的社宅聚落，共享社區資源。市府亦將持續針對青壯年、新婚及育幼家庭提供加分權重，提升青年承租比率，減輕年輕世代壓力，落實「願生、敢養」的政策目標。

住宅處補充，除台中公園二期好宅預計今年底完工，西屯市政好宅也將於今年完工；烏日高鐵好宅、太平育賢三期好宅及南屯建功5號好宅，則將於今年底開放入住。