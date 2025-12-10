東區名店凌晨遭蒙面黑衣人「潑漆、砸門」 警急抓2人！業者發聲了

台北市警局大安分局。翻攝自GoogleMaps



台北市大安區知名餐廳「海派私房菜」10 日凌晨4時許遭多名蒙面黑衣男子持棍棒砸毀玻璃並潑灑油漆，犯案過程不到1分鐘迅速離開。大安警分局獲報後立即展開追查，當天上午成功逮獲2名涉案男子，其餘4至5名共犯仍在追緝，警方目前依毀損與恐嚇罪嫌偵辦，不排除和黑幫有關。

大安分局公布表示，敦化南路派出所於今晨4時許接獲民眾報案，指忠孝東路四段巷弄內發生妨害安寧情事。警方到場後發現，「海派私房菜」店家門窗玻璃大量破裂、牆面遭潑漆，現場明顯遭人蓄意破壞。警方立即通知店家負責人到派出所釐清案情，並調閱沿線監視器追查犯嫌行蹤。

廣告 廣告

警方調查發現，犯案前一輛白色自小客車先到場探路，隨即4至5名黑衣男子搭乘紅色車輛抵達，手持球棒猛砸店面玻璃，再潑灑紅、黑漆料示警，隨後立即逃逸。

凌晨員工抵達時發現滿地玻璃碎片與牆面漆痕，嚇得立刻報警。初估店面損失不小，業者緊急聯繫廠商修復，預計當天傍晚恢復營業。

警方依車追人，迅速鎖定涉案車輛，於上午在新北市五股某旅館逮獲 32歲黃姓男子（有組織犯罪等前科） 與其 26歲潘姓女友。兩人疑準備搭車離開，但被警方攔下逮捕。兩人供詞只表示是「受人指示北上找店家麻煩」，警方已鎖定其他涉案者身分，掌握多名犯嫌疑與新竹三環幫有關，犯後疑已南下藏匿。

外界傳出砸店可能與股東私人糾紛有關，但「海派私房菜」於今日由委任律師發布聲明，強調近期營運正常，未與任何人發生消費糾紛或其他爭議；遭破壞後已第一時間報案，並全力配合警方。

海派私房菜表示，尊重司法程序，若警方查出違法者，本店將依法追究刑、民事責任，同時呼籲外界勿散播未經查證資訊，造成二次傷害。目前店家已完成初步整理，傍晚即可恢復營業，並強化場域安全。

大安分局表示，本案已依毀損、恐嚇等罪嫌擴大偵辦，正持續追緝未到案共犯。民眾如有糾紛，應尋正常管道協調處理，切勿使用暴力解決事情，以免觸法送辦。

更多太報報導

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜

南韓12萬台監視器遭入侵！全裸、分娩私密片「賣到中國非法網站」

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了