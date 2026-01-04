東區商辦停車場民眾嚇「有槍」 警：是玩具槍

遭遺棄的「充氣式BB彈玩具槍」。（圖／東森新聞）





台北東區商圈一處商辦大樓的地下停車場內，有人把槍亂丟，引起民眾騷動，嚇得報案。警方到場確認，是把「充氣式BB彈玩具槍」。

員警：「先看是真是假。」

員警獲報，地下室停車場內有槍枝，立刻趕抵現場。

員警：「這應該是BB槍。」

光看外型構造根本分不清楚這是真槍還是玩具槍。地點就在台北東區熱鬧商圈一處商辦大樓的地下B1停車場，大樓內有連鎖餐廳和醫美診所。

員警經過確認，這把槍是充氣式BB彈玩具槍，內部也沒有裝BB彈，沒有殺傷力，但是誰把槍放在這，是故意挑釁恐嚇，還是亂開完笑覺得好玩？由於監視器畫面為死角，無法確認放置時間，警方先行帶回保管，訪談相關人員釐清當中。但在這之前，停車場突然有把槍，已先引起騷動。

