東區商4設加油站 周嘉韋質疑

好市多將入主東區商四，議員周嘉韋要求市府不要為招商，邊做邊修，以免影響市政信譽。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

議員周嘉韋以「匆匆忙忙，連滾帶爬」為題，檢視市府施政。針對「好市多」美式量販店有意入主東區商四，周嘉韋質疑市府為其量身訂做，開放設立加油站。市長黃偉哲強調，會嚴格審視，絕不容許違法，指加油站協會曾向市府陳情，擔憂好市多油價偏低，影響周邊加油站生意。財稅局指都計變更依法合規，若因個人利益訴求，阻礙區域發展與招商，市府深感遺憾。

周嘉韋指出，該計畫原不得讓加油站、殯葬、爆竹、酒店等入主，市府以增加土地使用彈性、便利招商和業者營運為由，都委會同意變更，市府雖站得住腳，他質疑放寬愈改愈怪，讓外界質疑為業者打造，要求莫影響市政信譽。

此外，他也為未在市場內的豬肉攤販陳情，指其成為市府「非洲豬瘟補助的孤兒」，另外活動中心節餘款運用，今年盈餘、明年編列、後年使用緩不濟急，且聯合活動中心恐成三不管地帶。黃偉哲也認為可檢討，「自己種樹自己乘涼」。周嘉韋也推崇新加坡的「智慧紅綠燈」，有敬老愛心號誌，新竹市採用，建議交通局參考。