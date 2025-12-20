「東區夜未眠」主題燈飾正式點燈 串起台北浪漫冬夜

「星願之門」以超大型蝴蝶結造型呈現的願望之門，打造瑠公綠廊祈願場景。（圖片來源／台北市政府提供）

為打造冬季最具魅力的城市夜景，臺北市政府攜手台北市東區商圈發展協會，於19日正式點亮東區冬季主題燈飾活動「東區夜未眠 Don’t Call It a Night」，以銀白色主題燈飾串聯起東區忠孝東路兩側，包含鄰近捷運廣場、公園綠地與街區巷弄等，形塑成一條可散步、可拍照、可停留的夜間光廊，讓東區在夜色中展現嶄新的城市樣貌，展出期間自即日起至115年3月8日，橫跨耶誕跨年直至春節元宵，為整個冬天帶來最溫暖的陪伴。

五大主題燈飾 打造東區的不眠夜

本次點燈儀式特邀新生命教會的小朋友帶來聖誕舞蹈演出，為「東區夜未眠」燈飾活動揭開溫馨序幕，透過燈光藝術結合街區空間，將熟悉的東區街角轉化為充滿想像力的童話夢境，從捷運站出站那一刻起，就引領民眾走進一場流動的光影旅程。位於捷運忠孝敦化站3號出口的「星辰之境」，以星象光影構築宛如宇宙星河的迎賓意象，成為進入東區夢境的第一道光景；華新大樓前的「月影幻境」，結合花朵地景、月相變化與獨角獸投影，柔和光影在夜色中流動，營造如夢似幻的月夜氛圍；走進瑠公綠廊，「星願之門」以超大型蝴蝶結造型呈現的願望之門，打造宛如夢境中的祈願場景，見證情侶約會與親子共遊的浪漫場景；漫步至瑠公圳公園，「幻彩湧泉」以粉紅、粉藍與白色光彩層層交織如泉湧般的奇幻景像，流淌著生命的脈動。

瑠公圳公園的「幻彩湧泉」以粉紅、粉藍與白色光彩層層交織如泉湧般的奇幻景像。（圖片來源／台北市政府提供）

而位於瑠公公園的「星光馬車」主燈，更是直接重現童話故事中會動的獨角獸與閃耀南瓜馬車，喚醒城市中人們心底最純真美好的童年記憶，在繁華的都市中也能享受片刻的寧靜時光，重新找回人與人之間的連結。此外，12月底亦將加碼於瑠公綠廊及龍門廣場展出特別燈飾，象徵新年新希望，為到訪的每位旅客獻上最美好的祝福，一路從耶誕、跨年、新春直到元宵，讓整個東區持續節慶的歡樂氛圍，一起擁抱不眠夜。

市府持續推動東區整合 友善商圈有感升級

臺北市政府林奕華副市長表示，本市都市型文化商圈的典型代表就是東區，為推動更加舒適友善的購物環境，市府攜手東區商圈組織自108年起共同推動忠孝東區振興計畫至今，透過跨局處資源整合，從人行環境改善、公共空間優化到活動導入，串聯起復興南路瑠公綠廊帶延伸至敦化南路、光復南路至大巨蛋間的友善步行空間，結合大巨蛋園區串聯整個大東區商圈，吸引人潮造訪。其中，瑠公綠廊人行環境改造工程於113年完工，今（114）年大安路一段人行環境改善工程已開始動工，後續忠孝東路四段改善工程及頂好、龍門廣場改造工程亦將接續於明年進行施工，逐步形塑「大東區商圈」嶄新且舒適友善的購物及休憩空間。

同時，市府亦透過每年辦理指標性大型特色活動，吸引上萬人次參與，今(114)年暑期辦理之「2025混東區潮FUN夏日趴」2日封街活動更是吸引逾1萬8,000人次參與，接續暑期活動熱度，秋季也帶來年度購物盛事，超過140家特約店家共同響應「2025東區週年慶」消費滿額抽獎活動，參與東區消費抽獎活動近4萬人次，展現東區商圈活躍的消費動能。

夜經濟生活節接力登場 讓人潮轉為消費力

台北市東區商圈發展協會理事長簡國維表示，東區商圈具備完善的大眾運輸、密集的人潮與多元業態基礎，是發展夜間經濟的重要核心區域。夜晚時段，從餐酒館、特色餐廳、咖啡甜點、音樂展演空間，形塑出兼具消費、休閒與文化體驗的夜生活樣貌。而東區知名酒吧三藩市更首度發表為活動特製的主題酒款「東區夜未眠」，以及同心圓也推出琴酒圓菓子共同響應活動，展現東區夜生活文化的多元與創意。

今年度東區商圈也首度與知名平台PaperPlane合作，串聯在地19家人氣餐酒館，聯手舉辦「台北東區夜經濟生活節」活動，即日起至115年1月4日，推出於指定合作店家使用PaperPlane平台付款享回饋，單筆消費滿額再抽首爾來回機票等活動，希望透過結合燈飾及商圈活動雙軌推進，讓東區的夜晚不僅可觀光，也能體驗消費，逐步型塑屬於東區的夜間經濟模式。

此外，搭配跨年檔期本市各大展演活動，為歡迎來自各地的粉絲朋友，東區商圈在地餐酒館也特別響應，為各場展演活動特別設計限定主題套餐、調酒，讓意猶未盡的粉絲們可於演唱會結束後繼續一路嗨到天亮！有興趣的粉絲朋友們可密切注意「混東區」FB、IG，以及PaperPlane活動公告。

