東區嶄新大樓竟挖到地下18層 台電：大安超高壓變電所

位於台北市東區鬧區的一棟嶄新大樓，不僅是商業旅館，更是全台首座地下化超高壓變電所「大安超高壓變電所」，台電官方臉書粉專近日拍攝影片分享，揭密這座平均深入地底45公尺浩大工程的神秘面紗。

大安超高壓變電所。（圖／翻攝自台電臉書，下同）

根據台電月刊指出，「大安超高壓變電所新建工程」位處臺北市精華地段的捷運忠孝復興站附近，它是臺北市中心的第一座超高壓變電所、全台首座全地下化超高壓變電所，也是首例與商業旅館共構的變電所，與松湖~大安、深美~大安345kV輸電線路共同構成臺北市核心區的變電樞紐，說明變電所可以兼顧穩定供電、都市發展與提升環境品質。

值得一提的是，為了鋪設纜線所挖掘的電纜洞道，最深可達55公尺，相當於地下18層樓，而平均深度則達到45公尺，台電北區施工處副處長王東海指出，大安超高壓變電所分別連接深美超高壓變電所、興建中的松湖超高壓變電所，待三座超高壓變電所到位後，整個大台北地區的電力系統就可以互相支援。

台電輸變電工程處北區施工處處長張涵曦也提到，這次的電纜洞道工程，難度不輸給捷運施工，由於採用潛盾工法，每日只能推進2至5公尺，雖然約為架空線路的十分之一，但造價卻高出好幾倍，不僅如此，「深美至大安線」雖然距離較短，但須面對多處急曲線，施工精度要求極高。

台電強調，變電所越接近用電核心，越有助於提升供電穩定與安全，隨著大安變電所完工送電，將可與周邊變電設施相互支援，為城市發展提供穩定可靠的電力基礎。

