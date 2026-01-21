東區巷內「轎車違停」擋停車場 民眾狂叭找嘸車主

直到巡邏員警出現，車主才甘願移車。（示意圖／Pexels）





台北東區巷弄內，有車主為了一時方便，違停在路邊，剛好擋住停車場出入口，其他車輛狂按喇叭，但車主根本不在車上。後來超過30分鐘，才終於回來把車開走。

東區巷弄內，黑色轎車打雙黃燈就停下，這讓附近民眾很頭痛。

民眾表示：「警察先生，這台車擋到出入了啦。」

因為他停的位置，剛好就是車道出入口，不管停車場內的車怎麼按喇叭，都沒用，因為車主根本不在車內，直到巡邏員警出現，救星來了，才結束這場鬧劇。

敦化南路派出所所長呂政隆表示：「當時員警未領取藍牙印表機，致無法現場舉發違規，故先行拍照存證，通報其他同仁到場支援，並同步聯繫車主移車，等候過程中違停駕駛出現，即命其駛離。」

雖然駕駛最後有把車開走，但他為了自己一時方便，違停超過30分鐘，也讓附近居民很頭痛，後續恐怕會被檢舉。

