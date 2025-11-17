東區平實安居ＢＣ社宅動土

由國家住宅及都市更新中心興辦，位於東區的「平實安居ＢＣ」九百戶社宅十七日動土，預計一一八年完工。（都發局提供）

記者林雪娟∕台南報導

由國家住宅及都市更新中心興辦，位於東區的「平實安居ＢＣ」社會住宅十七日舉辦動土典禮，預計一一八年完工，可提供九百戶社會住宅。

「平實安居ＢＣ」社住由國家住都中心興建，基地坐落於東區平實營區市地重劃區範圍內，生活機能豐富，未來可就近搭乘捷運藍線。除國家住都中心興辦的平實安居Ａ、ＢＣ、Ｄ，市府於平實重劃區內規劃「宜居平實」、「宜居後甲」社宅，預計可取得四一三戶。都發局表示，中央地方攜手合作於蛋黃區規劃興辦社會住宅，未來平實重劃區內共可提供一七七六戶社會住宅，希望在東台南副都心發展時，能兼顧民眾居住租屋需求、營造宜居環境。

都發局林榮川局長說明，「平實安居ＢＣ」位於東區瑞祥街及後甲一路口東北角及西南角，規劃托嬰中心，鄰近南紡購物中心、平實公園、高雄榮民總醫院台南分院，車行約十二分鐘，可至台鐵台南站，步行約十分鐘，可到未來將完工的平實轉運站，「平實安居ＢＣ」完工後，可提供民眾更多居住選擇。

都發展局補充，市府興辦「宜居社宅」，目前已完工並有租戶入住的「宜居仁愛」及「宜居成功」，位於北區的「宜居小東」預計十二月對外公告招租，歡迎民眾關注相關資訊。