東區排隊名店「吾二酸菜魚」熄燈！ 業者轉型個人鍋物

台北東區又有知名餐廳熄燈！位於忠孝敦化站附近的酸菜魚餐廳「吾二酸菜魚」，於2023年開幕後曾吸引大批排隊人潮，如今卻悄然結束營業。店面外已掛上出租布條，就連Google地標也被更改為便利商店，顯示這股酸菜魚熱潮正式退燒。

位於忠孝敦化站附近的酸菜魚餐廳「吾二酸菜魚」，傳出悄然結束營業。（圖/翻攝自Google Maps）

「吾二酸菜魚」開業初期主打經典老壇酸菜魚與創意泰式冬蔭魚，使用新鮮烏鱧魚片為基底，並提供麻辣鴨血、小菜與炸物等多樣選項。憑藉著當時酸菜魚的流行趨勢，成功在競爭激烈的東區餐飲市場站穩腳跟，在Google評論上更獲得4.7顆星的高評價，曾吸引不少明星到訪，並受到各大媒體的報導。

據悉，為因應酸菜魚品類市場的變化，業者選擇主動升級產品線與營運模式，以 小坪效、高周轉、個人化的小火鍋型態，取代原本的大菜系型式，目前「吾二酸菜魚」社交媒體名稱已更改為「吾二小鍋」。

酸菜魚原為大陸重慶的知名菜色，前幾年在台灣曾掀起一波熱潮，從巷弄小店到連鎖品牌都能見到排隊人潮。不過隨著風潮逐漸消退，加上市場競爭加劇，許多業者面臨營運困難。今年以來，已有多間酸菜魚專賣店陸續宣布結束營業。

