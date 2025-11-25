「東區最美咖啡」勺日租約問題再傳關店！12/15最後營業日

被封為「台北東區最美咖啡廳」的知名咖啡品牌勺日，繼今年8月收掉忠泰樂生活店及新光Let's Go店後，近日再度宣布僅存的創始店「日好空間店」因租約關係，將在12月15日結束營業。

勺日咖啡廳12月15日為最後營業日。（圖／google map）

勺日咖啡廳2021年在東區精華地段開幕，店內裝潢典雅，呈現米色系風格與木質調氛圍，店內除了提供點心、鹹食、飲品外，也有販售香氛及生活選物。勺日2023年進駐忠泰樂生活及新光三越Diamond Towers，經營2年後，在今年8月陸續結束營業。

廣告 廣告

勺日在臉書粉專「勺日 zhuori」發出閉店公告，表示因租約關係，勺日咖啡12月15日為最後營業日，並於熄燈前推出優惠活動，內用消費只要出示手機會員畫面，即贈送美式咖啡一杯。業者同時宣布，即起不再提供既有會員消費累點，也不再開放新的勺日會員加入。

業者表示，店內出清選物商品，不限會員任選2件6折，任選3件以上5折。業者感嘆，店內承載了許多回憶，期盼未來有機會再相見。

閉店消息曝光後，網友紛紛留言表示可惜，有網友表示「品牌形象很棒，期待再次相遇」、「環境好、東西也好吃，為什麼要關啊」，也有網友表示「現在才發現其他分店也都關了」、「全部門市都沒了，怎麼會」。

延伸閱讀

台南12/2起大規模停水39小時 18區32萬戶受影響

哈密瓜一顆3465元？全聯澄清「不實資訊」：將改電子價卡

蘇丹紅風暴！古寶無患子下架5977支潤唇膏 聲明「無條件退款」