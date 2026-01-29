東區港式飲茶「炒菜藏大蟑螂」客人吃到吐 衛生局稽查又見活跳跳小強

北市知名餐廳「京星港式飲茶」爆出食安疑慮。（翻攝自京星餐飲事業群官網）

近日有民眾到北市知名餐廳「京星港式飲茶」用餐，吃到最後發現其中一道菜藏著一隻大蟑螂，事後將證據PO網，質疑店家用餐環境髒亂、處理方式不妥。北市衛生局接獲陳情，今（29日）派員前往餐廳稽查，果真發現店內有蟑螂出沒，且給不出教育訓練文件，責令業者2月2日前限期改善，否則將依法開罰。

昨（28日）下午有網友發文，表示中午和家人到北捷忠孝敦化的京星港式飲茶餐廳用餐，共點了10道菜，吃到最後發現其中一道「清炒小豆苗」裡，藏著一隻死掉的大蟑螂，害他母親不停乾嘔、跑廁所漱口，其他家人也被蟑螂屍體嚇到停下筷子，畢竟所有人都吃了那道菜，他索性立刻拍照錄影留證。

該名網友除了質疑餐廳衛生欠佳，也質疑業者處理態度不積極，「竟然還說要不要提供甜湯跟水果讓我們『漱漱口』？」

北市衛生局昨晚接獲陳情後，今日派員前去稽查，果真在甜點置放機器區發現蟑螂出沒，業者也無法出示教育訓練文件，被揪出兩項衛生缺失。衛生局已命業者限期於下週一前改善，若複查不過關，將依違反《食安法》第8條及第44條，處6萬～2億元罰鍰。

業者則表示，當下已向客人道歉，經內部檢討，正釐清是否為師傅製作時的SOP出問題，今日清晨餐廳也清消過一次，明（30日）凌晨會再請人清消一次，強調他們非常重視食安問題。

