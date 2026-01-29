東區港式餐廳"吃到小強" 業者竟問要不要甜湯漱口

生活中心／綜合報導

民眾一家人到台北東區知名港式飲茶餐廳用餐，卻在吃清炒小豆苗時，翻到一隻死掉的蟑螂，母親看到立刻不斷乾嘔、漱口，感到身體不適，業者雖然致歉並免單，強調會加強消毒。不過，第一時間，餐廳人員竟問，要不要提供甜湯、水果「漱漱口」，民眾根本吃不下肚。

當事人：「啊。」深綠色青菜上，怎麼有咖啡色的東西，這可不是油蔥酥，仔細看，居然是一隻死掉的大蟑螂。當事人：「哎呀。」民眾媽媽吃到一半，才看到，立刻不斷乾嘔、衝到廁所漱口，感到身體不適。

噁！東區港式餐廳吃到小強 業者致歉後竟問要不要「甜湯漱口」

有民眾到知名港式飲茶餐廳用餐，在青菜中發現死掉的大蟑螂（圖／民視新聞）

民眾：「那當然很噁心啊，下次不會想來，大隻的啊，大隻的哎喲。」民眾：「可能會跟餐廳反應一下吧，到底什麼問題對啊，（餐廳事後還說要不要吃甜湯跟水果漱漱口），我可能就不敢再吃了，對啊。」民眾：「還OK因為我們常常來啊，對啊我是覺得還不錯啊，而且都是老舊的房子，這個一定也一定會有的。」

民眾反應兩極，沒想到餐廳人員第一時間，除了道歉、免單，竟然還問說，要不要提供甜湯、水果「漱漱口」，不過，民眾質疑餐廳的衛生堪慮，根本吃不下肚！台北市衛生局食藥科長林冠蓁：「針對人員衛生食材處理，病媒防治及作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會要求限期改善，經過複查如仍不符合規定，處6萬到2億元罰鍰。」

餐廳店長強調有向民眾致歉並免單，將加強衛生、消毒（圖／民視新聞）





聲源餐廳店長秦小姐：「那致歉後，我們發現這麼嚴重的食安問題，我們是給予免單的，有請師傅更加注意這個環境衛生，我們也是緊急聯絡廠商，今天晚上跟明天晚上，就是立即消毒。」業者強調，會加強環境衛生，也預約消毒廠商。北市衛生局接獲檢舉將到場稽查，如果查獲衛生缺失，會要求店家限期改善，複查還是不合格，最重將重罰2億。

原文出處：噁！東區港式餐廳吃到小強 業者致歉後竟問要不要「甜湯漱口」

