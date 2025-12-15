東區珠寶盒SOGO敦化館熄燈 黃晴雯：只是一個休止符

記者李鴻典／台北報導

曾被譽為「東區珠寶盒」、經營31年的遠東SOGO敦化館昨（14）晚熄燈，SOGO董事長黃晴雯說，這只是一個熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的美好與溫暖，隨著忠孝、復興館更深化的服務，以及Garden City 大巨蛋新店的開始將展開新的一頁。

遠東SOGO敦化館12月14日畫下休止符。（圖／SOGO提供）

遠東SOGO敦化館，自1994年開幕到2025年31年的時間，陪伴許多人走過精彩年代，也是引領東區時尚的重要地標，2025年12月14日，在悠揚樂音中於21:40畫下熄燈號。黃晴雯在現場也獻花給忠實的主顧客。

廣告 廣告

黃晴雯致詞時提到，懷著滿滿感謝的心情，站在這裡跟大家道別，心中雖然不捨，但這只是一個熄燈的休止符，更是一個嶄新而璀璨的開始，所有屬於敦化館的美好與溫暖，隨著忠孝、復興館更深化的服務，以及Garden City 大巨蛋新店的開始將展開新的一頁。同時也要向現場我們最重要的夥伴，表達最誠摯的感恩，首先要感恩陪伴我們31年不離不棄共同攜手打拼的各位廠商，一起見證台灣百貨歷史成長的所有廠商朋友，這麼多年與我們並肩努力，見證台北東區珠寶盒的奇蹟。

敦化館12月14日畫下休止符，遠東SOGO董事長黃晴雯與敦化館員工合影。（圖／SOGO提供）

黃晴雯說，第二要感恩的是向所有敦化館同仁說聲謝謝，除了品牌力，更擁有每位同事具有溫度的服務力，在繁忙的各個檔期，始終站在第一線，創造屬於我們SOGO的價值。

黃晴雯也表示，最後最重要的是，我們要向所有的顧客說一句最真誠的「謝謝」，謝謝各位的陪伴、信任與喜愛，從週年慶排隊、各種節日來訪消費，到許多客人告訴我們，敦化館是他們的「習慣」、「回憶」與「日常」，能成為各位生活的一部分，是我們遠東SOGO最大的榮幸。

緊接著將迎來溫馨聖誕節，遠東SOGO台北店即日起推出「Xmas Sale up to 30% off」，精選多樣聖誕禮盒與派對行頭，再搭配全館聖誕購物金與APP免費折價券及銀行回饋禮。另有多場氛圍感十足的聖誕系列活動，今年忠孝館更特別帶來香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）20周年奇妙派對系列活動，也是今年聖誕打卡首選。

遠東SOGO敦化館12月14日畫下休止符。（圖／SOGO提供）

更多三立新聞網報導

誤當憂鬱、巴金森氏症！婦人手抖、「面具臉」竟是B12嚴重缺乏

還想閃兵？兵役體位將加嚴！ 她笑：王大陸功在國家，必須申請忠烈祠

冬季補身！全家開吃雙月4大經典鮮食 這裡有酒釀蛋包、雞蛋糕太銷魂

怨旅伴日本5天4夜狂吃連鎖店「很雷嗎？」 一關鍵反遭網友轟爆：你才雷

