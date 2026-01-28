東區知名酒店外濺血！運將拒載遭兄弟檔痛毆

一對兄弟到知名酒店喝酒，他們要搭小黃離開時，認為被運將拒載。（圖／東森新聞）





北市東區，忠孝東路商圈，昨天（27日）晚間，一對兄弟到知名酒店喝酒，他們要搭小黃離開時，認為被運將拒載，當場出手痛毆，運將被打到頭破血流，被送醫治療，運將否認拒載，表示是因為當時已經有乘客叫車，而動手的兄弟檔也被警方依準現行犯逮捕。

動手男子vs.小黃運將：「不能載。」

東區酒店外，小黃運將和男子表示不能載他，卻被甩門。

動手男子vs.小黃運將：「關門小力一點啦。」

結果對方一聽，下一秒直接衝到駕駛座旁痛毆運將，一旁女子趕緊勸架。

動手男子朋友：「等一下，不要這樣啦，等一下，不要打。」

警方獲報到場，運將已經被打得頭破血流，一邊扶著額頭止血，一邊指認是誰行凶。

小黃運將：「女的在幫忙他，另外那個矮的、胖的打我最凶，矮的踹我，他打我打得最凶。」

被指控的是一對兄弟檔，他們在27號晚上到北市東區的知名酒店喝酒，6點多要離開時，準備搭小黃，不過因為運將當時已經有乘客叫車，所以和他們表示不能載，雙方爆發口角，演變成肢體衝突。

小黃運將：「我不是拒載。」

小黃運將頭部及頸部挫傷，傷勢嚴重，坐在路邊等救護車，救護人員到場，先替他檢傷並初步包紮，隨後也送上救護車，到醫院治療，而兄弟檔情緒也很激動和員警反駁自己也被運將攻擊。

動手男子vs.警方：「他打你是不是，（對他推我，還有公然侮辱。）」

警方調閱監視器，確認兄弟檔有動手打人，將他們依準現行犯逮捕，為自己的暴力行為，付出代價。

