東區耶誕親子活動 黃偉哲同樂

台南市政府舉辦的壓軸耶誕親子活動，十三日熱鬧舉行，市長黃偉哲與親子同樂互動。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市府舉辦的今年最後一場耶誕親子活動，十三日在東區時代公園熱鬧登場，由豆子劇團帶來《沙漠巫婆》演出，並邀請氣球頑童SUMMER、親子馬戲「葉爸爸帶著葉霏霏」，以及金氏世界紀錄保持人楊元慶輪番上陣，吸引近千人參加，市長黃偉哲到場透過機智有獎徵答與親子近距離互動，為活動增添歡樂氣氛。

十三日適逢週末，劇團演出搭配溜溜球表演，展示高難度的技巧，吸引逛街購物民眾停下腳步觀賞，現場設置造型氣球攤位，親子們更是大排長龍，大小朋友都玩得盡興。

廣告 廣告

黃偉哲表示，今年特別規劃三場「太空站」系列親子活動，結合劇團演出、街頭藝人及闖關體驗，讓各地民眾都能留在住家附近，於節慶氛圍中留下美好回憶。預告接下來還有三場大型演唱會陸續登場，包括耶誕搖滾演唱會、南瀛草地音樂會及跨年演唱會，卡司集結玖壹壹、告五人、動力火車、AcQUA源少年、F.F.O、郭書瑤、日本川西奈月及韓國啦啦隊女神李多慧等，陣容堅強、精彩可期。更完整的表演卡司和主持人將於十五日的最後一場發表會公布。

市府也提醒，民眾別錯過「二０二五台南購物節」，消費滿五十元即可登錄抽獎，有機會把百萬Toyota電動車開回家。活動至明年三月一日止，還有家電、住宿券及每月八萬元現金好禮，壓軸再抽八十八萬元。此外，自十二月起除原有的月月抽外，再推出「週週抽」活動，每週二加碼抽出智慧電車與現金獎等總價值超過十萬元的好禮。消費越多、中獎機會越高。