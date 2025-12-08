東區街頭驚魂！男持螺絲起子隨機攻擊5人

昨日傍晚5時許，台北市大安區敦化南路一段巷弄發生一起隨機攻擊事件。28歲李姓、31歲張姓、48歲謝姓男子等5名補習班多媒體課程學員，正在該處進行微電影作業拍攝時，突遭46歲廖姓男子持螺絲起子威脅攻擊。

根據警方調查，廖姓男子首先上前以螺絲起子抵住謝姓男子腰部，並出言恐嚇表示：「我最後一次警告你，不然我就拿刀捅你！」當李姓男子一行人選擇離開現場避免衝突時，廖男隨即持螺絲起子發動攻擊。

事發當下，現場民眾見狀立即上前協助，合力將廖姓男子壓制在地。在壓制過程中，李姓男子雙手遭受擦挫傷，張姓男子雙手上臂及左手同樣出現擦挫傷，其外套也遭螺絲起子刺破。

大安警分局敦化南路派出所員警接獲報案後迅速趕抵現場，隨即以警車將受傷的李姓、張姓男子送醫治療。警方發現廖姓男子情緒激動且有明顯傷人行為，當場實施管束。廖男向警方表示，其行為係因不滿遭到拍攝所致。

警方在完成初步偵訊後，考量廖姓男子精神狀態不穩定，已將其送往台北市立聯合醫院松德院區接受醫療評估與治療。全案警方以傷害罪、毀損罪將廖姓男子函送地檢署偵辦。

這起事件再次引發社會對於公共場所安全的關注，警方呼籲民眾若遇類似狀況，應優先確保自身安全並立即報警處理。

