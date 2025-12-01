東區觀光圈旅遊資源交流分享會於縱谷南區鹿野高台 打造兼具藝術與美學質感體驗

▲「東區觀光圈旅遊資源交流分享會」第三場次大合照。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】由花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）主辦的「東區觀光圈旅遊資源交流分享會」第三場次於114年11月25日在台東鹿野的「饗嚮星空」圓滿落幕。本次分享會集結了60位在地業者，參與者不僅包含縱管處、東部海岸國家風景區管理處、在地公協會、花東縱谷觀光圈聯盟盟會員（食宿遊購行）以及東海岸業者等，更吸引了來自成功鎮、南迴乃至於綠島的業者加入，透過對話、短講與現地體驗，凝聚區域願景、深化資源共享，並推動花東觀光走向永續、國際化與智慧旅遊的新階段。

▲厚生茶園-點茶體驗活動。

本次分享會的設計，從出發的交通環節開始，即融入創新體驗。提供參與者免費體驗「共乘花東」創新數位服務平台前往會場，實地介紹共乘機制如何成為花東旅遊的「最後一哩路」解方。在產業交流方面，更是邀請雄獅旅遊李岫蓉分享了台灣鐵道旅遊的商品特色，以及如何創造高單價的服務體驗；同時搭配九日良田實際用甜點來說縱谷的產業故事及分享上山嵐號服務的成功模式，再次說明東區觀光圈聯盟合作共好的必要性，和獨特魅力。

▲饗嚮台東-紅烏龍花果茶拼配體驗活動。

縱管處許宗民處長表示，食、宿、遊、購、行的相互呼應及串聯是永續共好及創造獨一無二花東旅遊品牌的必要性和永續力的起點，就像這次分享會的主題是由交通環節連結到食、購業者，而遊和宿業者則是接待遊客的第二部曲，每一個環節都是美學的體驗設計，串起鐵道風景、產地餐桌和職人工作室，才能創造旅客滿滿的記憶點，不僅低碳環保，而是兼具美學與人文的感質體驗。

▲天來茶園-封茶體驗活動。

分享會的下半場安排了豐富的現地體驗活動，讓參與者實際感受鹿野觀光資源的魅力。體驗內容包括厚生茶園的點茶、天來茶園的封茶、饗嚮台東的花果茶拼配、春一枝的水果原味冰棒體驗，業者紛紛表示輕鬆又多樣化的體驗內容，可以讓遊客多元選擇，樂趣各有不同，但共同點就是都很優雅，場域的規劃、內容也淺顯易懂，各年齡層都能加入。花東縱谷觀光區聯盟總召集人李數奼亦表示，合作的時代來臨，藉由平台化協作與創新體驗設計，能將產業共好的效益最大化，當彼此都有特色且能夠相互合作時，區域特色整合最大的觀光效益即是能成功帶動旅客更長的停留時間與更高的人均消費。（照片縱管處提供）