東區「復興綠三角」蟬聯好望角維護評比第一

東區區長黃炳元（右）代表區公所接受市長黃偉哲（左）頒發好望角維護考核第一名獎狀，肯定公私協力的成果。（東區區公所提供）

記者林怡孜／台南報導

台南市東區「復興綠三角」再傳佳績。由東區區公所向市府爭取設置的「復興綠三角好望角」，繼一一二年度榮獲市府新設好望角完工考核「公及景觀類」第一名後，今年於列管好望角的平時管理維護評比中，再度奪下第一名，展現社區力量與公部門合作的最佳典範。

「復興綠三角」原為復興社區發展協會長期維護的綠地，但因設施老舊，維護難度逐年提高。東區區長黃炳元與復興里長陳郭玉指共同向市府都市發展局爭取經費，最終獲核定補助五十萬元，進行全面景觀更新。更新後的綠三角結合植栽、美化、休憩空間等多元設施，成為社區亮點景觀。

黃炳元表示，「復興綠三角」能夠持續獲得肯定，關鍵在於社區居民的共同投入。從除草、植栽整理到日常清潔，都是居民與公所攜手完成。他強調，台南市推動的「好望角計畫」不只改善城市邊角，也強調後續的持續維護，才能讓環境永續、美感長存。

東區「復興綠三角」好望角以繽紛植栽、遮蔭花架與休憩座椅打造舒適環境，成為社區民眾最喜愛的休憩角落。（東區區公所提供）

市長黃偉哲也讚許，「好望角」計畫讓城市的每一個轉角都能被重新點亮，使市容更乾淨、舒適，是都市美學的重要展現。他感謝區公所、社區與學校等單位長期投入，讓台南的生活環境不斷提升，逐步實現「做得更好、過得更好」的施政目標。

東區區公所表示，未來將會把更多不起眼的角落轉化為具有特色與溫度的公共空間，讓居民擁有更美好的生活記憶。