東區「最美咖啡廳」熄燈倒數！創始店12月中關門 3家分店全沒了

勺日咖啡最後一間即將於12月中結束營業。（圖／翻攝Google Maps）

在台北東區以優雅裝潢與選物空間走紅的「勺日咖啡」（zhuori），曾被譽為最美咖啡廳之一，卻在今年接連傳出關店消息。繼8月陸續收掉「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」兩間分店後，業者近日透過社群平台宣布，最後一間創始店「日好空間店」也將於12月15日正式結束營業，消息一出，引發不少老顧客不捨。

勺日自2021年進駐台北東區，開設首間門市，以米色系空間搭配木質設計，營造靜謐且具溫度的用餐氛圍。除了咖啡與甜點，店內也販售香氛與選物商品，吸引許多注重生活質感的消費者上門。短短幾年間，品牌累積不少人氣，成為不少人心中首選的網美咖啡廳。

2023年，勺日擴展版圖，進駐「忠泰樂生活」與「新光三越Diamond Towers」設點，但兩間分店在營運兩年後於今年8月相繼結束營業。原以為創始店仍將堅守陣地，未料如今也宣布即將畫下句點。

勺日於官方臉書粉絲專頁公告閉店訊息，指出因租約即將到期，「日好空間店」將於12月15日熄燈。為感謝顧客支持，店內推出限時優惠活動，凡於閉店前出示手機會員畫面內用消費者，皆可獲贈一杯美式咖啡。

此外，品牌同步公告，即日起將停止會員累點服務，也不再開放新會員註冊。選物商品方面則全面出清，不限會員，任選兩件享六折優惠，三件以上則可享五折。業者表示，店內留下了許多顧客與品牌共同的美好記憶，感謝所有支持者一路相伴，也期盼未來有機會再度相逢。

此消息曝光後，不少粉絲紛紛留言表達惋惜之情，「環境好東西好吃，為什麼要關」、「品牌形象很棒；也許是餐飲這塊較不熟悉而限縮發展方向，期待再次相遇」、「哇，才發現其他分店也都關了」。

