東區「長腿姐姐」穿網襪騎檔車帥氣登《WE ARE》除夕節目 美麗本人錄影「開張洗頭」

Green Father比杰（左起）、方季惟、吳姍儒Sandy、陳明眞、美麗本人Dr. Beauty。文總提供

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》日前完成錄影，今年卡司陣容華麗且跨越世代，特別邀請兩大「玉女掌門人」方季惟與陳明真驚喜合體，引領觀眾重返五、六年級生的「玉女時代」。節目壓軸則由金曲歌后魏如萱攜手台灣科藝文教協會BYSO布袋青少年交響樂團，以溫暖動人的歌聲陪伴全民迎接新年。

魏如萱攜布袋青少年交響樂團溫暖獻唱〈HAVE A NICE DAY〉。文總提供

擋泥板女神重磅回歸 陳明真網襪皮靴帥氣登場

《WE ARE》致力於打造各年齡層皆有共鳴的內容，今年主題單元「我們的玉女時代」喚起無數粉絲的回憶。當年因在東區照相館被星探發掘、受封「長腿姐姐」的陳明真，錄影當天身穿黑色短裙、網襪配長靴，乘坐檔車帥氣現身北流舞台。陳明真表示本次演出風格將走「狂野路線」，排練時更對駕駛騎士大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」

近年陳明真除了參與戲劇演出，也積極推廣健康生活與瑜伽。此次回歸舞台，不僅凍齡外貌驚艷全場，其率性且親和力十足的表現，再次證明其不墜的女神魅力。

舞台視覺設計取材自方季惟老家萬華的紅磚、鐵窗街景，打造唱片行、理髮廳等復古場景。文總提供

方季惟再現《上海灘賭聖》金曲 憶昔日粉絲追星盛況

90年代以清純形象紅遍亞洲的方季惟，演藝資歷亮眼，不僅是首位受邀踏上奧斯卡紅毯的華語女歌手，更曾擔綱周星馳電影《賭俠II之上海灘賭聖》女主角。她在《WE ARE》舞台上深情演唱經典主題曲〈怨蒼天變了心〉，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

看到舞台上飾演歌迷的新星New Star，方季惟也分享當年跑通告的往事，直言歌迷會從唱片公司一路搭車跟到攝影棚。一旁的陳明真則分享一段溫馨插曲，透露曾因擔心女歌迷深夜安全，親自幫對方支付飯店費用，雙方至今仍是好友。

玉女方季惟在《WE ARE》帶來成名作、《賭俠II之上海灘賭聖》電影主題曲〈怨蒼天變了心〉。文總提供

美麗本人驚喜客串理髮廳 魏如萱壓軸獻唱療癒全場

本次舞台視覺由調皮工作室操刀，取材方季惟老家萬華的紅磚、鐵窗與復古理髮廳場景。節目特別安排網紅「美麗本人」Dr. Beauty與「Green Father」比杰客串演出，兩人在北流現場直接「開張洗頭」，幽默對話笑翻全場。比杰更打趣自爆為了這場演出，特地不洗頭上工，只為感受在舞台上「洗頭」的獨特體驗。

節目壓軸由下月即將舉辦小巨蛋演唱會的金曲歌后魏如萱擔綱，她與主持人吳姍儒Sandy重現電台call in互動，展現深厚的DJ功力。魏如萱感性表示，進入電台工作已超過20年，帶著深夜DJ的靈魂站上近三千人的舞台，感覺既熟悉又震撼。她接連演唱〈香格里拉〉、〈飛鳥〉，並與青少年交響樂團合奏〈HAVE A NICE DAY〉。談及新年願望，魏如萱表示希望能邀請更多人聽她唱歌，將溫暖傳遞出去。

《2026 WE ARE 我們的除夕夜》規劃10個主題單元，集結32組藝人、47位運動選手及超過600位青年學子，節目將於2月16日（除夕）晚間8時播出至翌日0時，與全民共度歡樂新年。

美麗本人Dr. Beauty、Green Father比杰驚喜客串，在北流錄影現場直接「開張洗頭」。文總提供

擋泥板女神陳明眞大方喊話：「坐檔車就是要抱著，不要介意喔！」文總提供

擋泥板女神陳明眞乘坐檔車登場。文總提供



