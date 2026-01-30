東區30年「隨意小吃」將熄燈 台北人不捨：回憶沒了

台北東區巷弄內的快炒店「隨意小吃」開業超過30年，高CP值深受學生、上班族喜愛，店家日前在店門口張貼公告，表示將於2月15日結束營業。消息曝光後，一票台北人驚訝不已，紛紛感嘆「青春回憶沒了」。

「隨意小吃」位於捷運忠孝敦化站附近的巷弄內，主打炒飯、炒麵、燴飯、便當等平價料理，還有蔥爆牛肉、客家小炒、三杯雞等單點熱炒，實惠價格吸引附近學生及上班族，也是許多逛街民眾的用餐首選。

店家日前張貼熄燈公告，最後營業日為2月15日小年夜，老闆透露因年紀漸長，計畫退休，加上請不到廚師，不得已才決定結束營業。

消息曝光立刻在社群掀起討論，大票台北人驚呼，「怎麼會，我在東區最愛吃的店耶」、「竟然要關了，我都吃肉絲干絲飯＋雞排」、「不可以啊」、「怎麼會這樣，這間很好吃耶」、「我前天去吃也看到，有夠震驚的」、「晴天霹靂，隨意小吃要收了。」

許多網友也直喊不捨，「以前在東區開店時，我的正餐好夥伴」、「這間是我高中時的最愛」、「時代的眼淚」、「我的東區回憶又少一個了」。

也有民眾在得知即將熄燈後，直接前往店裡用餐，「看到東區老店即將結束營業，馬上殺來吃。一直很喜歡他們的辣菜脯，今天應該是最後一次吃了，再見隨意小吃，謝謝你陪我長大。」

