東區30年「隨意小吃」熄燈！台北人嘆青春回憶落幕 最後營業日曝

隨意小吃下個月將歇業。（圖／翻攝Google Maps）

台北東區巷弄內經營超過30年的快炒店「隨意小吃」，以價格實惠、份量充足聞名，是不少學生與上班族的口袋名單。店家近日在門口張貼公告，宣布將於2月15日正式結束營業，消息曝光後，立刻引發大批台北人不捨與感嘆。

隨意小吃位於捷運忠孝敦化站附近巷內，主打炒飯、炒麵、燴飯與各式便當，另有蔥爆牛肉、客家小炒、三杯雞等經典熱炒單點選擇，長年以高CP值吸引周邊學生、上班族與逛街人潮，被視為東區平價用餐的重要據點。

店家日前張貼熄燈公告，指出最後營業日為2月15日小年夜。老闆也透露，隨著年紀漸長，加上長期無法順利找到廚師接手，只能在多方考量後，決定結束營業，為這段經營歲月畫下句點。

消息傳出後，社群平台隨即湧入大量討論，不少台北人驚呼不捨，紛紛留言表示，「以前在東區打工，午餐必選」、「景氣差到連隨意都要關了嗎」、「吃了十幾年的回憶」、「我前天去吃也看到，有夠震驚的」、「晴天霹靂，隨意小吃要收了。」

在熄燈消息曝光後，也有民眾特地前往店內用餐，為心中的老味道送別。有網友分享心情表示，「看到東區老店即將結束營業，馬上殺來吃。一直很喜歡他們的辣菜脯，今天應該是最後一次吃了，再見隨意小吃，謝謝你陪我長大。」

