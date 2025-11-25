東區31年地標走入歷史！精品百貨全面3折起 最後營業日曝光

台北東區經營31年的知名地標「遠東SOGO敦化館」，確定將於今年12月14日正式熄燈。（翻攝自Google Maps）

台北東區經營31年的知名地標「遠東SOGO敦化館」，確定將於今年12月14日正式熄燈。被譽為「台北首家精品百貨」的敦化館自1994年開幕後，即成為東區重要象徵，不少台北人週末也會選擇與朋友在敦化館逛街，閉店消息一出許多民眾紛紛表達不捨。

1994年開幕 陪伴東區31年

SOGO 敦化館位於仁愛路、敦化南路口，樓高地上7層、地下4層，開幕後以「全台首間精品百貨」定位引領東區時尚風潮，是許多台北消費者的生活與記憶之一

遠東SOGO董事長黃晴雯今年初的記者會上曾表示，敦化館因租約到期確定不續租，未來精品品牌將逐步移至復興館與大巨蛋商場「遠東Garden City」。大巨蛋園區將設影城與頂樓露天餐廳，目標打造更大型、多元的頂級消費體驗。

閉店「Bye Bye Sale」 全館 3 折起

隨著閉店倒數，SOGO敦化館即日起啟動「Bye Bye Sale」出清活動至12月14日，全館商品全面3折起，同步推出多項回饋：

1至2樓指定精品滿2萬元送1,000元

全館滿1萬元送500元

當日累計達指定門檻，可獲不同等級小家電

單日累計滿1萬元，可兌換「復興館指定餐飲500元電子折價券」

還有「漢來海港」平日5人同行1人免費、「紅豆食府」午餐點心百匯吃到飽等好康活動。

「紀念磁鐵」限量 500 份

SOGO也在臉書粉專表示，推出「紀念磁鐵」供民眾收藏；只要與敦化館1F裝置合照，上傳至FB或IG 並標記「#SOGO敦化館Bye Bye」，即可憑APP內快樂購卡至1F服務台兌換。（限量500份，每人限換一次）

此外，閉店12月14日當天18時至20時，現場提供紀念照快速拍攝服務，21時15分至21時30分邀請聲樂家獻唱經典樂章。

