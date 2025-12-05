東半部偶雨 吳德榮：颱風最快6日生成

（中央社記者黃巧雯台北5日電）氣象專家吳德榮表示，今天東北季風水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；根據模式模擬顯示，明天、7日菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱機率。

根據中央氣象署網站，今晨本島平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏11.3度，嘉義縣竹崎鄉出現11.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，明天、7日菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率，預計下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進對台無威脅。

廣告 廣告

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側海上、伴隨降水回波，尚無降雨，而最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率，而白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。

氣溫部分，吳德榮指出，預計今天北部15至22度，中部12至26度，南部12至27度，東部13至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，他提到，明天白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，7日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，8日東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，而9日起季風逐日減弱，迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升。

吳德榮指出，10、11日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示、大約13、14日前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整。（編輯：謝雅竹）1141205