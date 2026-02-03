東半部局部或零星雨 白天氣溫持續回升

交通部中央氣象署指出，今天(4日)台灣環境為偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；夜間清晨西半部雲量少，早晚稍涼，中部以北及東北部低溫約攝氏13至15度，南部及花東16至17度，而白天氣溫比昨天(3日)高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，10至15度。

熱帶性低氣壓TD02，位於菲律賓東南方海面，未來朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：4日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。(編輯：鍾錦隆)