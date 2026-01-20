東協不派選舉觀察員 拒為緬甸軍政府背書

記者丘學陞／綜合報導

東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席的馬來西亞外交部長穆罕默德哈山20日表示，東協不會向正在舉行選舉的緬甸派遣觀察員，形同拒絕為軍政府主導的選舉背書，也不會承認選舉結果。

新加坡「海峽時報」報導，穆罕默德哈山表示，去年在大馬首都吉隆坡舉行的東協峰會中，已決議拒絕緬甸派遣選舉觀察員的請求，儘管仍有部分東協國家自行派遣觀察員赴緬甸，但穆罕默德哈山強調，其並不能代表東協認證緬甸選舉結果。

緬甸軍政府去年宣布舉行大選，但設下諸多限制，從規則到時程設計等皆由軍方主導。選舉還按地理區域分三階段進行投票，其中第一階段、第二階段已分別於去年12月28日和本月11日結束，第三階段則將於25日舉行，其中親軍政府的「聯盟團結發展黨」（USDP），宣稱在第一階段中獲得下議院88%席次優勢，第二階段投票率低迷，加上多數反對派被禁止參選，因此緬甸選舉遭聯合國、國際人權組織等一致批評，控其試圖以操作選制的方式，使政權合法化。

穆罕默德哈山表示，東協不會為緬甸選舉背書。（達志影像／路透社資料照片）