東協外長會議吉隆坡登場 尋求解決泰柬衝突

記者潘紀加／綜合報導

東南亞國家協會（ASEAN）22日在馬來西亞首都吉隆坡召開外長會議，尋求泰國與柬埔寨的邊境衝突解方，並促成雙方重返談判桌，以外交途徑化解分歧，緩解區域緊張局勢。

馬來西亞外交部表示，這場會議共有11國參與，於22日在吉隆坡舉行，由外長穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）主持，針對泰柬8日爆發的新一輪邊境衝突交換意見，商討可行調停措施、尋求雙方恢復停火，以維護區域和平穩定，泰柬政府均同意派代表出席。

泰國《民族報》報導，泰柬7月和10月在東協輪值主席國馬來西亞與美國總統川普斡旋下一度達成停火，但隨後雙方互控違反協議、再起衝突，對此，馬來西亞首相安華表示，期望這次會晤能促使兩國透過外交手段，落實公平且持久的和平，並表示已與雙方通話，呼籲秉持對話、智慧和相互尊重的精神，展開公開談判。

報導說，美國等多國也展開外交斡旋，但迄今尚未取得實質進展，而自最新衝突爆發至今，已持續15天，目前已知造成至少40人死亡，逾50萬人流離失所，泰方指控柬埔寨利用無人機和火箭彈攻擊平民區，並以自我防衛為由，對柬方軍事目標發動空襲，還暫停部分經由寮國邊境檢查站的燃料運輸，顯示區域情勢持續緊繃，恐難以在短時間內達成共識。

東協22日在吉隆坡舉行外長會議，尋求解決泰柬邊境衝突。圖為泰軍增援的裝甲兵力。（達志影像／歐新社資料照片）