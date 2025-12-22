東協外長會議登場 盼化解泰柬邊界衝突

東南亞國家外交部長今天(22日)將在馬來西亞會面，試圖結束泰國與柬埔寨的邊界衝突，這場衝突這個月已經導致至少40人死亡、超過50萬人流離失所。

東南亞國協(ASEAN)的外交部長將試圖恢復東協主席國馬來西亞，以及美國總統川普(Donald Trump)斡旋的短暫停火協議。

東協成員國泰國和柬埔寨預計都將出席在吉隆坡舉行的會議，這是兩國12月8日再度爆發戰事以來，兩國政府的首場面對面會議。

泰國和柬埔寨互相指控對方的行為，導致了7月的停火協議和10月更廣泛的和平協議破局。在兩國長達817公里的陸地邊界沿線，從靠近寮國的內陸森林地區一直到沿海省份，許多長期有爭議的地區都發生了激烈交火。

廣告 廣告

除了區域性的和平行動外，美國和中國都各自採取外交行動來結束這場衝突，但至今沒有成功的跡象。

馬來西亞外交部21日表示，這場東協會議是由馬來西亞交部長穆罕默德哈山(Mohamad Hasan)擔任主席，將考慮東協可能採取的措施，以協助降低緊張情勢。

馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)表示，希望這場會議能促使泰國和柬埔寨公開談判、化解分歧，並實現公平與持久的解決方案。

安華21日在X表示：「我強調柬埔寨與泰國必須秉持對話、智慧與互相尊重的精神，以結束緊張局勢，維護區域和平與穩定。」他也表示他已經跟兩位總理通話。

安華上週告訴記者，他對會議結果抱持「審慎樂觀」態度，並補充說，泰國看守總理阿努廷(Anutin Charnvirakul)和柬埔寨首相洪馬內(Hun Manet)都「渴望盡快達成友好解決方案」。

安華在社群媒體上發文指出，一支東協團隊將向各國外長提交實地考察結果，以及美國提供的衛星監測技術所獲得的資料。

泰國已對柬埔寨軍事陣地發動空襲，並且因為擔心燃料被轉運至柬埔寨，停止了經由寮國邊境關卡的燃料運輸。

泰國軍方指出，柬埔寨一直使用無人機轟炸泰國基地，並朝平民區發射火箭。